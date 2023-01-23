انت الان تتابع خبر سعر الزيت اليوم الإثنين 23 يناير.. شوف الطن وصل لكام؟ والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - انخفضت سعر الزيت اليوم، الإثنين الموافق 23 يناير 2023 في الأسواق المحلية، وذلك بالمقارنة بسعر الزيت منذ يومين، وسعر الزيت منتصف الأسبوع، كما يرصد الآن في هذا التقرير موقع دوت الخليج سعر طن الزيت لجميع الأنواع، تزامنا مع زيادة البحث عنها خلال الساعات الماضية، فيما جاءت تلك الأسعار على النحو التالي.

سعر الزيت اليوم في مصر