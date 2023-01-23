انت الان تتابع خبر سعر السكر اليوم الإثنين 23 يناير.. الكيلو مريح ياست الكل والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - استقر سعر السكر اليوم، الجمعة الموافق 20 يناير في الأسواق، وذلك بالمقارنة بسعر السكر نهاية الأسبوع، وسعر السكر منتصف الأسبوع، كما استقرت أيضا أسعار الجلوكوز والنشا الغذائي خلال التعاملات اليومية، ويرصد موقع دوت الخليج تلك الأسعار، وذلك تزامنا مع زيادة البحث عنها الساعات الماضية، والتي جاءت على النحو التالي

سعر السكر اليوم

سعر طن السكر الأبيض سجل سعر السكر الأبيض، وجاء عند مستوى 19100 جنيه، وذلك لسعر الطن الواحد. أسعار الجلوكوز كما استقرت أسعار الجلوكوز، وسجل عند مستوى 18000 جنيه لسعر الطن الواحد. أسعار النشا الغذائي واستقرت أسعار النشا الغذائي، وسجل عند مستوى 19000 جنيه لسعر الطن الواحد. سعر كيلو السكر للمستهلك اليوم سجل متوسط سعر كيلو السكر للمستهلك اليوم، وجاء عند مستوى 22 جنيها. سعر كيس السكر في التموين سعر السكر التمويني بالمنافذ التموينية، سجل لسعر الكيلو 10.5 جنيها، والذي يتم صرفه ضمن المقررات التموينية. سعر طن السكر اليوم عالميا لم تسجل أي أسعار على المستوى العالمي.

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