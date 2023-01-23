انت الان تتابع خبر سعر جرام الفضة اليوم الإثنين 22 يناير.. بترجع لورا ياعريس والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - انخفضت سعر جرام الفضة اليوم الإثنين، الموافق 23 يناير 2023 في الأسواق، وذلك بالمقارنة بسعر الفضة أول أمس، وسعر الفضة نهاية الأسبوع، كما يرصد موقع دوت الخليج تلك الأسعار الخاصة بسعر جرام الفضة، والتي جاءت حسب التعاملات اليومية الصباحية، وذلك تزامنا مع زيادة البحث عنها الدقائق الماضية والتي جاءت على النحو التالي.

سعر جرام الفضة اليوم