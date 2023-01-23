انت الان تتابع خبر أسعار اللحوم اليوم الإثنين 23 يناير.. الكيلو مريح في الأسواق والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - استقرت أسعار اللحوم اليوم، الإثنين الموافق 23 يناير 2023، في الأسواق بالرغم من تباينها الأيام الماضية، وتختلف الأسعار التالية حسب المنطقة والأخرى، وتكون تلك الأسعار بالمقارنة بأسعار اللحوم أمس، وسعر اللحوم نهاية الأسبوع الماضي، وسنتعرف الآن على تلك الأسعار تزامنا مع زيادة البحث عنها، والتي جاءت على النحو التالي.

أسعار اللحوم اليوم