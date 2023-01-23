انت الان تتابع خبر سعر الريال السعودي اليوم في مصر.. بشرى للمعتمرين والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - استقر سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 23 يناير 2023، أمام الجنيه المصري، مع بداية التداول الصباحي في البنوك العاملة في مصر، لتسجل العملة السعودية ثباتا للأسبوع الثاني على التوالي، في بشرى سارة للراغبين في أداء العمرة.

سعر الريال السعودي بالمصري

يستعرض “دوت الخليج”، في السطور التالية، تفاصيل سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري، اليوم في البنوك المصرية والمصارف:

ثبت سعر الريال السعودي اليوم على أسعار أمس، دون أي تغير جديد، في ظل ذبذبة أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري.

سعر الريال السعودي في السوق السوداء

السوق الموازي، يشهد اضطرابا كبيرًا في جميع العملات أمام الجنيه المصري، وخلال المدة الحالية، تشهد عملة المملكة، تراجعا يومًا بعد يوم، بعد استقرار الأسعار في المنافذ الرسمية من بنوك مصارف مرخصة، أمام الجنيه المصري.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB

سجل نحو 8.25 جنيه للشراء، و8.40 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل نحو 8.25 جنيه للشراء، و8.40 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سجل نحو 8.25 جنيه للشراء، و8.40 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

سجل نحو 8.25 جنيه للشراء، و8.40 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك البركة الإسلامي

سجل نحو 8.25 جنيه للشراء، و8.40 جنيه للبيع.