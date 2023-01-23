انت الان تتابع خبر سعر الدينار الكويتي في السوق السوداء.. وصل لكام؟والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يعد سعر الكويتي اليوم، من أهم أسعار العملات أمام الجنيه المصري، ويحظى بشعبية كبيرة، واهتمام أكبر من مختلف فئات المجتمع المصري، لا سيما بعد زيادته التاريخية، عقب زيادة أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي المصري، ومع بدء تعاملات البنوك، صباح اليوم، استقر سعر صرف الدينار أمام العملة المصرية، مقارنة بـ سعر الدينار أمسِ.

سعر الدينار الكويتي

يستعرض “دوت الخليج”، في السطور التالية، سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه اليوم الإثنين 23 يناير 2023، في البنوك والمصارف المصرية: