أسعار الأسماك اليوم في مصر.. الجمبري والبلطي آخر روقات

رياض - احمد صلاح - تواصل أسعار الأسماك اليوم الإثنين 23 يناير 2023، تباينها وثبات سعرها، حيث استقرت مع بدء المزاد العلني منذ قليل، بسوق العبور، دون تحرك أو صعود أي من أصنافها بشكل غير طبيعي، لتحافظ علة السعر القياسي التي وصلت إليه غالبية الأصناف خاصة سعر السمك البوري والجمبري مقارنة بـ سعر السمك أمس.
أسعار الأسماك اليوم
لذا يستعرض”دوت الخليج”، في السطور التالية، سعر السمك اليوم في سوق العبور اليوم.
سعر السمك اليوم في سوق العبور
بلغ سعر سمك قشر البياض اليوم نحو 110 جنيهات للكيلو الواحد ويصل إلى 150 جنيها في بعض الأماكن، ويحافظ على ثباته.
سعر السمك البوري اليوم
سجل سعر السمك البوري اليوم بنحو 75 جنيها للكيلو، في سوق العبور.
طرح للمستهلك من 75 إلى 90 جنيهًا، ويباع الحجم الصغير 55 جنيها للكيلو.
أسعار السمك اليوم البلطي
حقق سعر السمك البلطي، صباح اليوم، فسجل 25 جنيهًا للحجم الصغير في سوق العبور.
ثبت سعر البلطي للمستهلك من 30 إلى 45 جنيهًا.
طرح سعر البلطي متوسط الحجم من 45 إلى 75 جنيهًا للمستهلك.
أسعار الجمبري اليوم
حقق كيلو الجمبري اليوم من 160 حتى 500 جنيه للكيلو الواحد في سوق العبور.
سعر سمك الدنيس
طرح سعر السمك الدنيس من 110 إلى 190 جنيهًا في الكيلو الواحد.
سعر كرتونة السمك المجمد
وصل سعر كيلو السمك المجمد إلى نحو 30 إلى 40 جنيهًا للكيلو جملة.