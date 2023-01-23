انت الان تتابع خبر أسعار الأسماك اليوم في مصر.. الجمبري والبلطي آخر روقات والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تواصل أسعار الأسماك اليوم الإثنين 23 يناير 2023، تباينها وثبات سعرها، حيث استقرت مع بدء المزاد العلني منذ قليل، بسوق العبور، دون تحرك أو صعود أي من أصنافها بشكل غير طبيعي، لتحافظ علة السعر القياسي التي وصلت إليه غالبية الأصناف خاصة سعر السمك البوري والجمبري مقارنة بـ سعر السمك أمس.

أسعار الأسماك اليوم

سجلت أسعار الأسماك اليوم، ثباتا دون تحرك جديد، حيث انتعشت حركة البيع والشراء، في ظل ارتفاع أسعار اللحوم البلدي والدواجن بشكل قياسي، لتنتعش الأصناف الشعبية من الأسماك اليوم، ويفضل المواطن شرائها.