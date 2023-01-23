انت الان تتابع خبر أسعار الدواجن اليوم في مصر.. بكام الساسو الآن؟ والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تشهد أسعار الدواجن اليوم الإثنين 23 يناير 2023، استقرارا في حركة البيع والشراء، بسبب ثبات السعر مقارنة بـ سعر بورصة الدواجن أمسِ، حيث سجلت غالبية الأصناف، حفاظا على السعر القياسي التي وصلت له المدة الماضية، بعد ارتفاع أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، إذ وصلت الدواجن البيضاء إلى زيادة أكثر من 35 جنيهًا في الكيلو الواحد.

أسعار الدواجن اليوم في مصر

غالبية الأصناف في الدواجن تظل محافظة على السعر القياسي، فوصلت الدواجن البيضاء إلى زيادة أكثر من 35 جنيهًا في الكيلو الواحد، وكذلك سعر الفراخ البلدي، التي سجلت أكبر ارتفاع تاريخي لها منذ تداولها في الأسواق.

بورصة الدواجن الرئيسية اليوم

بلغت بورصة الدواجن الرئيسية اليوم، سعرا قياسيا وتظل غالبية الأصناف محافظة على السعر القياسي، حيث وصلت الدواجن البيضاء إلى زيادة أكثر من 35 جنيهًا في الكيلو الواحد عن سعرها الطبيعي.

سعر الدواجن البيضاء اليوم

سجلت سعر الدواجن البيضاء اليوم، ما بين 45 جنيهًا إلى 55 جنيها للكيلو في المزرعة، وسجلت من 51 إلى 65 جنيها للمستهلك.

بورصة الكتاكيت اليوم

شهد سعر الكتكوت الساسو اليوم شهد من 5 حتى 20 جنيها.

بلغ الكتكوت الأبيض بـ 10 جنيهات

سعر البانيه اليوم

شهد كيلو البانية اليوم بسعر ما بين 130 و140 جنيها للكيلو.

أسعار الدواجن الأمهات اليوم

بلغ الأسعار ما بين 40 إلى 50 جنيهًا للكيلو.

أسعار الدواجن البلدي اليوم

شهد سعرها للمستهلك شهد من 65 جنيهًا وتصل إلى75 جنيهًا، وتباع بـ 55 جنيها جملة في الأقل.

أسعار الفراخ الساسو

طرح الساسو اليوم استقرارا لتصل إلى سعر ـ55 جنيهًا في المزرعة.

وصل سعرها للمستهلك من 60 جنيهًا حتى 70 جنيها.