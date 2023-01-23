انت الان تتابع خبر سعر البيض البلدي في السوق.. ياترى بكام الكرتونة؟ والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - سجل سعر البيض اليوم الإثنين 23 يناير 2023، استقرارا كبيرا وتوقف عن الصعود لليوم الثالث على التوالي، وعلى الرغم من ثبات سعره المدة الحالية، إلا أن وقفه عند سعر قياسي وارتفاع غير طبيعي، يزيد عن السعر العادي أكثر من 30 جنيها في الكرتونة، حيث سجلت أسعار البيض البلدي ارتفاعا قياسيا منذ ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه المصري.

سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم

ثبتت سعر كرتونة البيض اليوم في الأسواق للمستهلك وفي المزارع، حيث استقرت سعر كرتونة البيض اليوم، وثبتت عند السعر القياسي، بعد الصعود التاريخي بداية الشهر الحالي، لتظل مستمرة على سعرها دون تراجع.

بلغ سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم في المزرعة سعر نحو 80 جنيهًا وشهدت سعر للمستهلك بداية من 85 إلى 90 جنيها.

وفي منافذ التموين فسجل البيض الأحمر سعر 75 إلى 80 جنيها للمستهلك.

سعر البيض البلدي في السوق

شهدت سعر كرتونة البيض البلدي اليوم من 88 إلى 95 جنيها للمستهلك، وفي المزرعة، بداية من 80 جنيهًا وتصل إلى 85 جنيها.

سعر البيض الأبيض اليوم

بلغت سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم من 73 إلى 75 جنيهًا في المزرعة، وسجل من 82 إلى 86 جنيها للمستهلك في الأسواق المختلفة وتزيد حسب الأماكن حسب الحجم والجودة.