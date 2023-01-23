انت الان تتابع خبر سعر الذهب الآن في مصر.. مفرح العرسان والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يواصل سعر الذهب اليوم الإثنين 23 يناير 2023، استقراره وثباته على أسعار بداية الأسبوع، بشكل ملحوظ، بعد أن شهد سلسلة تراجع كبيرة منذ الأسبوع الماضي، ليستقر صباح اليوم مقارنة بـ سعر الذهب أمسِ الأحد.

سعر الذهب اليوم

يستعرض”دوت الخليج”، في السطور التالية، تفاصيل سعر الذهب اليوم الإثنين 23 يناير 2023، في ظل تذبذب أسعار الدولار، أمام الجنيه المصري، وهو إلى ذلك له صلة بسعر جميع الأعيرة الذهبية، ويساهم في تحديد سعرها وانخفاضها وارتفاعها.