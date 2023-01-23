انت الان تتابع خبر سعر الذهب الآن في مصر.. مفرح العرسان والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - يواصل سعر الذهب اليوم الإثنين 23 يناير 2023، استقراره وثباته على أسعار بداية الأسبوع، بشكل ملحوظ، بعد أن شهد سلسلة تراجع كبيرة منذ الأسبوع الماضي، ليستقر صباح اليوم مقارنة بـ سعر الذهب أمسِ الأحد.
سعر الذهب اليوم
يستعرض”دوت الخليج”، في السطور التالية، تفاصيل سعر الذهب اليوم الإثنين 23 يناير 2023، في ظل تذبذب أسعار الدولار، أمام الجنيه المصري، وهو إلى ذلك له صلة بسعر جميع الأعيرة الذهبية، ويساهم في تحديد سعرها وانخفاضها وارتفاعها.
سعر الذهب اليوم
سجل سعر الذهب اليوم، ثباتا بشكل ملحوظ، في الأسواق والمحال مقارنة بأسعار صباح أمسِ، وتزامنًا مع سعر الدولار المضطرب الآن، ويستقر المعدن النفيس خلال صباح اليوم.
سعر الذهب الآن
حسب آخر تحديث لسعر الذهب في الأسواق ومحال الصاغة جاءت أسعار الذهب اليوم الإثنين كالتالى:
سعر الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية
سجل جرام الذهب عيار 21 سجل نحو 1770 جنيها، ويصل إلى سعر 1850 جنيها بالمصنعية.
سعر جرام الذهب عيار 24
سجل سعر جرام الذهب في السوق عيار 24 عند نحو2020 جنيها
سعر جرام الذهب عيار 14
سجل نحو 1180جنيهات للجرام
سعر الذهب اليوم عيار 18
طرح عيار 18 سعر بـ 1520 جنيهًا.