سعر الأرز الشعير اليوم الأحد 22 يناير.. شوف بكام الطن النهاردة؟

رياض - احمد صلاح - استقر سعر الأرز الشعير اليوم، الأحد الموافق 22 يناير 2023، في جميع المحافظات، فيما ثبتت أيضا أسعار الأرز اليوم بالمحافظات في بعض الأصناف، وذلك بناء على حركة التداول الواسعة في الأسواق المختلفة، وأيضا بناء على حركة إقبال المواطنين على شراء الأرز، وتكون تلك الأسعار مقارنة بسعر الأرز منذ يومين، وسعر الأرز نهاية الأسبوع الماضي.
سعر الأرز الشعير اليوم 2023
فيما سجل سعر طن الأرز الشعير رفيع الحبة عند مستوى 10300 جنيه.
أسعار الأرز اليوم الأحد بالمحافظات
كما سجل سعر طن الأرز الأبيض السائب، عريض الحبة عند مستوى 14500 جنيه.
وسجل سعر طن الأرز الأبيض رفيع الحبة السائب عند مستوى 12250 جنيه.
بينما سجل سعر طن الأرز الأبيض المعبأ في شكائر عريض الحبة عند مستوى 15100 جنيه.
سعر طن الأرز اليوم بالمحافظات
وأكد الدكتور إسماعيل الرفاعي، مدير مركز بحوث الأرز والغربلة بمحطة بحوث سخا في محافظة كفر الشيخ، بأن أسعار الأرز شهدت استقرار ملحوظ في بعض الأصناف.