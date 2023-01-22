انت الان تتابع خبر سعر الأرز الشعير اليوم الأحد 22 يناير.. شوف بكام الطن النهاردة؟والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - استقر سعر الأرز الشعير اليوم، الأحد الموافق 22 يناير 2023، في جميع المحافظات، فيما ثبتت أيضا أسعار الأرز اليوم بالمحافظات في بعض الأصناف، وذلك بناء على حركة التداول الواسعة في الأسواق المختلفة، وأيضا بناء على حركة إقبال المواطنين على شراء الأرز، وتكون تلك الأسعار مقارنة بسعر الأرز منذ يومين، وسعر الأرز نهاية الأسبوع الماضي.

سعر الأرز الشعير اليوم 2023