انت الان تتابع خبر سعر صرف الجنيه الاسترليني الآن.. مستوى عالمي والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يواصل صرف الجنيه الاسترليني، ثباته، أمام الجنيه المصري، مع بداية التداول اليوم الأحد 22 يناير 2023، دون تحرك جديد، ليثبت على نفس سعر الجنيه الاسترليني أمس، في ظل توقف حركة التداول بسبب العطلة الأسبوعية للبنوك والمصارف.

سعر الجنيه الاسترليني في السوق السوداء

شهدت أسعار صرف الجنيه الاسترليني، أمام الجنيه المصري، اليوم الأحد، مقارنة بأسعار أمسِ مع بداية توقف حركة التعاملات في البنوك اليوم بسبب العطلة الأسبوعية، وتداولها على الموقع الإلكتروني للبنوك.

واصلت أسعار الجنيه الاسترليني في السوق السوداء، تراجعها بشكل كير أمام الجنيه المصري، لا سيما بعد ارتفاع أسعار العملات في البنك المركزي المصري، على رأسها الجنيه الاسترليني، ليضرب المركزي السوق الموازية.

سعر الجنيه الاسترليني اليوم في مصر

شهد صباح اليوم سعر الجنيه الاسترليني في البنك المركزي المصري استقرارا بنحو 36.20 جنيها للشراء و36.20 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني في بنك الإسكندرية

شهد سجل صباح اليوم نحو 36.75 جنيها للشراء و36.80 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني في مصرف أبو ظبي الإسلامي

طرح صبا اليوم نحو 36.45 جنيها للشراء، و36.60 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني داخل البنك التجاري الدولي CIB

سجل مع صباح اليوم نحو 36.45 جنيها للشراء، و36.60 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني في البنك الأهلي

شهد صباح اليوم نحو 36.45 جنيها للشراء، و36.60 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني في بنك قناة السويس

سجل صباح اليوم بنحو 36.45 جنيها للشراء، و36.60 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني في بنك مصر

استقر في صباح اليوم نحو 36.55 جنيها للشراء، و36.60 جنيها للبيع.