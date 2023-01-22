انت الان تتابع خبر سعر الدينار الكويتي الأن في مصر.. قاعد في العالي والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - لا يزال سعر دينار الكويتي اليوم هو الشغل الشاغل لدى الكثيرين، وخلال صباح اليوم الأحد 22 يناير 2023، شهد استقرارا على نفس أسعار أمس أمام الجنيه المصري، مع بداية التداول الصباحي المباشر، وبعد انتهاء العطلة الأسبوعية ليواصل ثباته على نفس سعر صرف الأسبوع الحالي، مقارنة بـ سعر الدينار أمسِ.

سعر الدينار الكويت يستعرض “دوت الخليج”، في السطور التالية، سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه اليوم الأحد 22 يناير 2023، في البنوك والمصارف المصرية:

سعر الدينار الكويتي في السوق السوداء

شهد سعر الدينار الكويتي، تراجعا كبيرًا في السوق السوداء، بعد ارتفاعه في البنك المركزي المصري، ووصله إلى مستوى تاريخي، على إثر القرار الأخير، بارتفاع سعر الفائدة 3%، ما هدد السوق الموازي وجعلها في تراجع مستمر.

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

واصل ثباته، اليوم، دون تحرك جديد، لكنه تخطى سعر البيع 95 جنيهًا بمنتصف تعاملات الخميس الماضي، ولم يتراجع حتى الآن، ليثبت مع صباح اليوم في البنك المركزي المصري، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات، وفقا لبيانات البنك الأهلي، حيث سجل اليوم نحو 96.21 للشراء، و97.32 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

سجل صباح اليوم سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر نحو 92.30 جنيه للشراء، و95.64 جنيه للبيع.