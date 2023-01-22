انت الان تتابع خبر سعر قنطار القطن اليوم الأحد 22 يناير.. جنن الناس معاه والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تذبذب سعر قنطار القطن اليوم، الأحد الموافق 22 يناير 2023، ويكون ذلك بالمقارنة بأسعار القطن أول أمس، وأسعار القطن منذ يومين، كما يرصد موقع دوت الخليج تلك الأسعار، وال تزامنا مع زيادة البحث عنها الساعات الماضية، وسنتعرف الآن على تلك الأسعار في العديد من المناطق، والتي جاءت على النحو التالي.

حيث سجل سعر قنطار القطن جيزة 92 عند 5900 جنيه، وسعر 6000 جنيه لصنف جيزة 86، أما سعر صنف جيزة 94 سجل عند 6375 جنيها.

وكشف التجار أن وسجل سعر قنطار جيزة 95 بالصعيد ما بين 5100 جنيه إلى 5200 جنيه في محافظة أسيوط، علما بأن إن سعر فتح المزاد سجل في المزاد الأخير عند 4675 جنيها كسعر افتتاحي لصنف جيزة 94.

سعر القطن اليوم في كفر الشيخ

وتراوح سعر قنطار القطن لصنف جيزة 86 ما بين 5700 جنيها إلى 5800 جنيه، وذلك في كفر الشيخ والغربية والبحيرة، وبلغ سعر قنطار القطن لصنف جيزة 96 عند 8250 جنيها بدمياط.

أخبار القطن اليوم عاجل

فيما تعتمد منظومة تداول القطن الجديدة، على زيادة تنافسيتها عالميا، وكشف التجار بأن ارتفاع القطن بسبب صعود الدولار وارتفاع سعر فتح المزاد، المرتبط بتقييم قطن البيما الأمريكي.

أسعار القطن اليوم في الشرقية

كما تختلف الأسعار حسب زيادة الطلب العالمي على القطن، وصعوده في البورصة العالمية، وأيضا تختلف أنواع القطن التي يتم زراعتها بين أنواع القطع طويل بحري جيزة 94، وزراعة قطن جيزة 97، ويختلف سعر القطن حسب جودته ونوعيته وسعره بين كل منطقة والأخرى.