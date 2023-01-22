انت الان تتابع خبر أسعار العملات في السوق السوداء اليوم.. الدينار والاسترليني في العالي والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تواصل أسعار العملات اليوم الأحد 22-1-2023، استقرارها بشكل كبير، أمام الجنيه المصري، حيث بدأت بثبات كبير على نفس تعاملات أول الأسبوع الماضي، دون زيادة جديدة، إذ سجلت غالبية العملات استقرارا أمام الجنيه المصري، مقارنة بـ أسعار العملات أمس السبت.

أسعار العملات اليوم