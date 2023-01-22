مال وأعمال

أسعار العملات في السوق السوداء اليوم.. الدينار والاسترليني في العالي

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رياض - احمد صلاح - تواصل أسعار العملات اليوم الأحد 22-1-2023، استقرارها بشكل كبير، أمام الجنيه المصري، حيث بدأت بثبات كبير على نفس تعاملات أول الأسبوع الماضي، دون زيادة جديدة،  إذ سجلت غالبية العملات استقرارا أمام الجنيه المصري، مقارنة بـ أسعار العملات أمس السبت.

أسعار العملات اليوم

يستعرض”دوت الخليج”، في السطور التالية، سعر العملات اليوم أمام الجنيه المصري اليوم الأحد 22 يناير 2023، في البنك الأهلي المصري، وفي السوق الموازية:

سعر العملات في السوق السوداء اليوم

سجلت أسعار العملات اليوم في السوق السوداء، تراجعا ويستمر التراجع المدة الحالية، لا سيما بعد تصريحات البنك المركزي المصري باستقرار أوضاع الصرف في البنوك.

أسعار الصرف الرسمية

طرحت أسعار الصرف الرسمية للعملات أمام الجنيه المصري اليوم الأحد في البنك الأهلي المصري وجاءت كالتالي:
 

أسعار العملات العربية

الريال العماني

شراء 76.0152، وبيع 77.9221.

الدينار البحرينى

شراء 77.3902، وبيع 79.5756

الريال القطري الآن

شراء 7.6795، وبيع 8.1967

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه

سعر شراء 94.6706، وبيع 98.0905

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه

سعر  للشراء 7.9628، وللبيع 7.9898

الدرهم الإماراتي اليوم

شراء 8.1592، وبيع 8.1679

الدينار الأردنى

سعر شراء الدينار الأردني 41.6551، وسعر بيع  42.2714\

أسعار العملات الأجنبية

الفرنك السويسري اليوم

شراء 32.4275، وبيع 32.5874

الدولار الكندي الآن

شراء 22.2809، وبيع 22.3664

سعر الدولار اليوم البنك الأهلي

سجل اليوم شراء 29.5، وللبيع سجل 29.55

سعر الجنيه الاسترليني

سجل نحو 35.67 للشراء، و36.17 للبيع

الكرون الدنماركي

شراء 4.319، وبيع 4.339

الكورن النرويجي

شراء 2.9896، وبيع 3.0113

سعر اليورو اليوم

سجل للشراء 31.65 وللبيع 32.02

سعر الدولار الأسترالي الآن

شراء 20.6206، وبيع 20.775

الكرونا السويدي

شراء 2.8621، وبيع 2.8861

الين الياباني الآن

شراء 22.5629، وبيع 22.7152

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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