انت الان تتابع خبر سعر الذرة اليوم الأحد 22 يناير.. الطن طالع لفوق بسرعة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ارتفعت سعر الذرة اليوم الأحد، الموافق 22 يناير 2023 في الأسواق المحلية، فيما تباينت أسعار الفول الصويا أيضا، وذلك بالمقارنة بسعر الذرة أمس، وسعر الذرة منتصف الأسبوع، ويرصد موقع دوت الخليج في هذا التقرير تلك الأسعار، وكذلك أسعار الفول الصويا خلال التعاملات اليومية الصباحية، وذلك تزامنا مع زيادة البحث عنها، والتي جاءت على النحو التالي

سعر الذرة اليوم

سجلت أسعار الذرة أرجنتيني عند مستوى 14200 جنيه للطن الواحد بينما سجلت أسعار الذرة برازيلي عند مستوى 14200 جنيه للطن الواحد سعر الذرة الصفراء اليوم فيما سجلت أسعار إردب الذرة الرفيعة محلى ما بين 1800 إلى 1850 جنيها للطن الواحد وسجلت أسعار الذرة أوكراني عند مستوى 14000 جنيه للطن الواحد أسعار الذرة اليوم وسجلت أسعار إردب الذرة الشامية ما بين 1840 إلى 1850 جنيها للطن الواحد كما سجلت أسعار الذرة كورن فلاك عند مستوى 14500 جنيه للطن الواحد أسعار الفول الصويا اليوم سجلت أسعار بذرة الصويا SB مستورد عند مستوى 33000 جنيه للطن الواحد بينما سجل كسب صويا محلى 44% عند مستوى 31000 جنيه للطن الواحد وسجلت أسعار صويا 46% محلى عند مستوى 32000 جنيه للطن الواحد فيما سجلت أسعار صويا فول فات مستورد عند مستوى 34000 جنيه للطن الواحد وسجلت أسعار صويا فول فات عند مستوى 29100 جنيه للطن الواحد كما سجلت أسعار الصويا هاي فات 43% عند مستوى 27700 جنيه للطن الواحد وسجلت أسعار صويا هاي فات 43% عند مستوى 21900 جنيه للطن الواحد

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