انت الان تتابع خبر سعر الدقيق اليوم الأحد 22 يناير.. الطن بيعمل مفاجأة للجميع والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يواصل سعر الدقيق اليوم، الأحد الموافق 22 يناير 2023، تذبذبه في الأسواق المحلية خلال التعاملات اليومية، فيما تكون تلك الأسعار التالية بالمقارنة بسعر الدقيق منتصف الأسبوع، وسعر الدقيق نهاية الأسبوع الماضي، وتختلف حسب المنطقة والأخرى، ويرصد موقع دوت الخليج في هذا التقرير تلك الأسعار، تزامنا مع زيادة البحث عنها، والتي جاءت تلك الأسعار على النحو التالي.

سجل سعر طن الدقيق الفاخر عند 24700 جنيه، وسجل سعر الدقيق بروتين 24 عند 14250 جنيه.

أسعار الدقيق اليوم

سجل سعر طن الدقيق العادي عند 16700 جنيه، كما سجل سعر الدقيق بروتين 27 عند 14400 جنيها.

سعر كيلو الدقيق الفاخر اليوم

ويتراوح سعر الدقيق من 24 جنيها إلى 26 جنيها للكيلو الجرام الواحد للمعبأ، بينما سعر الدقيق السائب يتراوح من 22 جنيه إلى 24 جنيه للكيلو الجرام الواحد، وسعر طن الردة عند مستوى 9250 جنيها.

سعر كيلو الدقيق بكام اليوم

فيما تم طرح كيلو الدقيق في معارض أهلا رمضان بأسعار تبدأ من 15 جنيها، وتطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية، كيلو الدقيق على بطاقة التموين بسعر 11 جنيها.

سعر طن الدقيق اليوم

ويذكر إن الدقيق يعتبر من أشهر السلع الغذائية، حيث انخفض سعره اليوم بالرغم من تذبذبه خلال الفترة الماضية، فيما تتأثر تلك الأسعار بالعديد من العوامل التي ينتج عنها ارتفاع للأسعار أو الانخفاض أيضا.