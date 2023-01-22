انت الان تتابع خبر سعر كرتونة البيض اليوم في مصر..البلدي ولعت الدنيا والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - واصلت كرتونة البيض اليوم الأحد 22 يناير 2023، استقرارها في السعر، بعد أن استقبل البيض الأسبوع الجديد، بثبات على سعره القياسي، بعد الصعود التاريخي بداية الشهر الحالي، لتظل الأسعار مستمرة على سعرها دون تراجع، مقارنة بـ أسعار البيض أمسِ، لتواصل حركة البيع والشراء في السوق المصري بمختلف المحافظات، اضطرابها.

سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم

سجل سعر كرتونة البيض اليوم الأحد 22 يناير 2023، استقرارا في السعر، واستقبل الأسبوع الجديد، بثبات على سعره القياسي، بعد الصعود التاريخي بداية الشهر الحالي، لتظل مستمرة على سعرها دون تراجع.

حققت كرتونة البيض الأحمر اليوم في المزرعة سعر نحو 80 جنيهًا وشهدت سعر للمستهلك بداية من 85 إلى 90 جنيها.

وفي منافذ التموين فسجل البيض الأحمر سعر 75 إلى 80 جنيها للمستهلك.

سعر البيض البلدي في السوق

سجلت سعر كرتونة البيض البلدي اليوم الخميس من 88 إلى 95 جنيها للمستهلك، وفي المزرعة، بداية من 80 جنيهًا وتصل إلى 85 جنيها.

سعر البيض الأبيض اليوم

سجل سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم من 73 إلى 75 جنيهًا في المزرعة، وسجل من 82 إلى 86 جنيها للمستهلك في الأسواق المختلفة وتزيد حسب الأماكن حسب الحجم والجودة.