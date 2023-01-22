انت الان تتابع خبر سعر الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية.. فرصة للشراء والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - انخفض سعر الذهب اليوم الأحد 22 يناير 2023، بشكل ملحوظ، في سلسلة تراجع كبيرة منذ الأسبوع الماضي، وبعد زياد 20 جنيها في جرام 21 في الأقل، و200 جنيه في الجنيه الذهب مقارنة بـ سعر الذهب أمسِ الجمعة، ليعود من جديدة اليوم ويتراجع

سعر الذهب اليوم

يستعرض”دوت الخليج”، في السطور التالية، تفاصيل سعر الذهب اليوم الأحد 22 يناير 2023، في ظل تذبذب أسعار الدولار، أمام الجنيه المصري، وهو إلى ذلك له صلة بسعر جميع الأعيرة الذهبية، ويساهم في تحديد سعرها وانخفاضها وارتفاعها.

انخفض سعر الذهب اليوم، بشكل ملحوظ، في الأسواق والمحال مقارنة بأسعار صباح أمسِ، وتزامنًا مع سعر الدولار المضطرب الآن، ليتراجع المعدن النفيس بشكله الملحوظ وقيمته الكبيرة بنحو 20 جنيها في الجرام الواحد على الأقل.

سعر الذهب الآن

حسب آخر تحديث لسعر الذهب في الأسواق ومحال الصاغة جاءت أسعار الذهب اليوم الأحد كالتالى:

سعر الذهب اليوم عيار 18

طرح عيار 18 سعر بـ 1520 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية

سجل جرام الذهب عيار 21 سجل نحو 1770 جنيها، ويصل إلى سعر 1850 جنيها بالمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب في السوق عيار 24 عند نحو2020 جنيها

سعر جرام الذهب عيار 14

سجل نحو 1180جنيهات للجرام