انت الان تتابع خبر سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي لايف.. وصل كام؟والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - استقر سعر الدولار اليوم في مصر، الأحد 22 يناير 2023، استقرارا ملحوظا، دون تحرك جديد، لا سيما بعد بدء تعاملات البنوك للأسبوع الجديد بعد انتهاء إجازة البنوك يومي السبت والجمعة من كل أسبوع، لتستقر أسعار الصرف وتحافظ على ارتفاعها أمام الجنيه، بعد قرار البنك المركزي المصري وتصريحاته الأخيرة مقارنة بـ سعر الدولار أمس الجمعة.

سعر الدولار اليوم