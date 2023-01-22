مال وأعمال

أسعار الأعلاف اليوم الأحد 22 يناير.. الطن طالع لفوق والتجار زعلانة

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رياض - احمد صلاح - ارتفعت أسعار الأعلاف اليوم الأحد، الموافق 22 يناير 2023 في الأسواق المحلية، وذلك بالمقارنة بأسعار الأعلاف أمس، وسعر الأعلاف نهاية الأسبوع الماضي، ويرصد موقع دوت الخليج في هذا التقرير تلك الأسعار، وكذلك أسعار الفول الصويا خلال التعاملات اليومية الصباحية، وذلك تزامنا مع زيادة البحث عنها، والتي جاءت على النحو التالي.

أسعار الأعلاف اليوم

فيما سجل طن العلف بادي نامي عند مستوى 20800 جنيه للطن الواحد

وسجل أسعار العلف بياض 18% عند مستوى 19700 جنيه للطن الواحد

 
 

كما سجل أسعار العلف بياض 17% عند مستوى 17200 جنيه للطن الواحد

وسجل سعر طن بياض 16% عند مستوى 17000 جنيه للطن الواحد

وأيضا سجل سعر علف بياض 14% عند مستوى 16800 جنيه الواحد

أسعار خامات الأعلاف اليوم

سجلت أسعار كسب عباد +36% عند مستوى 17000 جنيه للطن الواحد

بينما سجل أسعار جيلوتين مستورد عند مستوى 45000 جنيه للطن الواحد

وقد سجلت أسعار جيلوتين محلى عند مستوى 44000 جنيه للطن الواحد

بينما سجلت أسعار الردة بران محلى عند مستوى 9500 جنيه للطن الواحد

أسعار أعلاف الدواجن اليوم

وسجل أسعار النخالة الخشنة عند مستوى 9700 جنيه للطن الواحد

وقد سجل أسعار حمل تبن عند مستوى 520 جنيه للطن الواحد

سجل أسعار العلف بادي 23% عند مستوى 21300 جنيه للطن الواحد

بينما سجل أسعار العلف نامي 21% عند مستوى 21200 جنيه للطن الواحد

وسجل أسعار العلف ناهي 19% عند مستوى 21100 جنيه للطن الواحد

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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