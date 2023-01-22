انت الان تتابع خبر أسعار الأعلاف اليوم الأحد 22 يناير.. الطن طالع لفوق والتجار زعلانة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ارتفعت أسعار الأعلاف اليوم الأحد، الموافق 22 يناير 2023 في الأسواق المحلية، وذلك بالمقارنة بأسعار الأعلاف أمس، وسعر الأعلاف نهاية الأسبوع الماضي، ويرصد موقع دوت الخليج في هذا التقرير تلك الأسعار، وكذلك أسعار الفول الصويا خلال التعاملات اليومية الصباحية، وذلك تزامنا مع زيادة البحث عنها، والتي جاءت على النحو التالي.

أسعار الأعلاف اليوم