أسعار اللحوم اليوم الأحد 22 يناير.. الكيلو وصل لكام ياست الكل

رياض - احمد صلاح - تباينت أسعار اللحوم اليوم، الأحد الموافق 22 يناير 2023، في الأسواق المحلية خلال التعاملات اليومية، بالرغم من تباينها الأيام الماضية، وتختلف الأسعار التالية حسب المنطقة والأخرى، وتكون تلك الأسعار بالمقارنة بأسعار اللحوم أمس، وسعر اللحوم نهاية الأسبوع الماضي، وسنتعرف الآن على تلك الأسعار تزامنا مع زيادة البحث عنها، والتي جاءت على النحو التالي.
أسعار اللحوم اليوم
أسعار الاستيك والبفتيك تراوحت بين 160 جنيها و170 جنيها.
أسعار اللحوم البتلو تراوحت بين 200 و210 جنيه للكيلو.
أسعار كيلو الكبدة البلدي ما بين 160 جنيها و190 جنيها.
أسعار اللحوم في مصر اليوم
أسعار كيلو اللحوم الجملي تبدأ من 140 جنيها إلى 150 جنيها.
أسعار اللحوم الضاني ما بين 160 جنيها و210 جنيهات.
أسعار السجق البلدي تراوحت بين 150 جنيها و160 جنيها.
أسعار كيلو الكبدة الضأن ما بين 190 جنيها و200 جنيه.
أسعار عرق التربيانكو تراوحت بين 150 جنيها و180 جنيها
أسعار كيلو كباب الحلة تتراوح ما بين 190 جنيها و200 جنيه.
أسعار اللحوم المجمدة اليوم
سعر كيلو اللحم المجمد البرازيلي من 90 جنيها إلى 100 جنيه.
وسجل سعر اللحم الضأن 135 جنيها.
أسعار كيلو اللحوم المفرومة تراوحت ما بين 130 جنيها و180 جنيها.
سعر كيلو اللحم المفروم البرازيلي 110 جنيها إلى 135 جنيها.
سعر كيلو السجق 120 جنيه، كيلو الكبدة 135 جنيها.