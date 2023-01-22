انت الان تتابع خبر أسعار اللحوم اليوم الأحد 22 يناير.. الكيلو وصل لكام ياست الكل والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تباينت أسعار اللحوم اليوم، الأحد الموافق 22 يناير 2023، في الأسواق المحلية خلال التعاملات اليومية، بالرغم من تباينها الأيام الماضية، وتختلف الأسعار التالية حسب المنطقة والأخرى، وتكون تلك الأسعار بالمقارنة بأسعار اللحوم أمس، وسعر اللحوم نهاية الأسبوع الماضي، وسنتعرف الآن على تلك الأسعار تزامنا مع زيادة البحث عنها، والتي جاءت على النحو التالي.

أسعار اللحوم اليوم