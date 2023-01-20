انت الان تتابع خبر سعر الذرة اليوم الجمعة 20 يناير.. انخفاض متواصل مفرح التجار والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - انخفضت سعر الذرة اليوم، الجمعة الموافق 20 يناير 2023، في الأسواق المحلية، وذلك مقارنة بسعر الذرة أمس، وسعر الذرة الأسبوع الماضي، فيما يرصد موقع دوت الخليج في هذا التقرير تلك الأسعار، وذلك تزامنا مع زيادة البحث عنها خلال الساعات الماضية، والتي جاءت على النحو التالي حسب التعاملات اليومية.

الذرة البرازيلي

سجل سعر طن الذرة البرازيلي اليوم عند 12800 جنيه.

الذرة الأرجنتيني

سجل سعر طن الذرة الأرجنتيني اليوم عند 12800 جنيه.

سعر الذرة الصفراء اليوم

الذرة الروماني

سجل سعر طن الذرة الروماني عند 12500 جنيه.

الذرة الأوكراني

سجل سعر الذرة الأوكراني عند 12500 جنيه.

أسعار الذرة اليوم عالميا

انخفضت أسعار العقود الآجلة للذرة في بورصة شيكاغو التجارية، وتراجع عقد مارس بمقدار طفيف بلغ 3 سنتات إلى 674.25 سنت للبوشل، وانخفض عقد مايو عند 672.25 سنت للبوشل، بمقدار تراجع 2.50 سنت.

وعلى صعيد أخر، فقد انخفض سعر القمح اليوم في الأسواق المحلية، وجاء ذلك على خلفية تذبذبه خلال الفترة الماضية، وجاءت تلك الأسعار على النحو التالي.

سعر القمح اليوم

سجل سعر طن القمح بروتين 12.5%، عند مستوى 12000 جنيه.

سجل سعر طن القمح بروتين 11.5%، عند مستوى 11800 جنيه.

سعر كيلو القمح اليوم للمستهلك

وبلغ سعر كيلو جرام القمح للمستهلك عند مستوى 17 جنيه اليوم.

أسعار القمح اليوم عالميا

هبطت أسعار عقود القمح الآجلة في بورصة شيكاغو التجارية، وتراجع عقد مارس لتداول القمح بمقدار 5.25 سنت، ليسجل العقد 729.25 سنت للبوشل، وانخفض عقد مايو لتداول القمح 5 سنتات، ليتقلص العقد الآجل إلى 737.75 سنت للبوشل بتعاملات اليوم.