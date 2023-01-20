انت الان تتابع خبر سعر السكر اليوم الجمعة 20 يناير.. الكيلو بكام في التموين والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ثبت سعر السكر اليوم، الجمعة الموافق 20 يناير في الأسواق، وذلك بالمقارنة بسعر السكر أول أمس، وسعر السكر نهاية الأسبوع الماضي، كما استقرت أيضا أسعار الجلوكوز والنشا الغذائي خلال التعاملات اليومية، ويرصد دوت الخليج بلس تلك الأسعار، وذلك تزامنا مع زيادة البحث عنها الساعات الماضية، والتي جاءت على النحو التالي.

سعر طن السكر الأبيض

سجل سعر السكر الأبيض، وجاء عند مستوى 19100 جنيه، وذلك لسعر الطن الواحد.

أسعار الجلوكوز

كما استقرت أسعار الجلوكوز، وسجل عند مستوى 18000 جنيه لسعر الطن الواحد.

أسعار النشا الغذائي

واستقرت أسعار النشا الغذائي، وسجل عند مستوى 19000 جنيه لسعر الطن الواحد.

سعر كيلو السكر اليوم

سجل متوسط سعر كيلو السكر للمستهلك اليوم، وجاء عند مستوى 22 جنيها.

سعر كيس السكر في التموين

سعر السكر التمويني بالمنافذ التموينية، سجل لسعر الكيلو 10.5 جنيها، والذي يتم صرفه ضمن المقررات التموينية.

سعر طن السكر اليوم عالميا

ارتفعت أسعار العقود الآجلة للسكر الخام في بورصة نيويورك، وسجل عقد مارس 2023 نحو 19.71 سنتا للرطل، وزاد عقد مايو 2023 بنسبة 0.11%، ليسجل 18.43 سنتا للرطل، بمقدار ارتفاع 0.02 سنت.

فيما ارتفعت أسعار العقود الآجلة للسكر الأبيض في بورصة لندن، وزاد عقد تداول شهر مارس 2023، لتصل إلى 546.80 دولار للطن، بمقدار ارتفاع طفيف 0.30 دولار، أي بنسبة 0.05%، وصعد عقد تداول مايو 2023 ليسجل 531.30 دولارا للطن، بارتفاع قدره 1 دولار.