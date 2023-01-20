انت الان تتابع خبر سعر الزيت اليوم الجمعة 20 يناير.. شوف الزجاجة بكام في التموين والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - استقر سعر الزيت اليوم، الجمعة الموافق 20 يناير 2023 في الأسواق المحلية، وذلك بالمقارنة بسعر الزيت أمس، وسعر الزيت أول أمس، كما يرصد الآن في هذا التقرير موقع محتوي بلس سعر طن الزيت لجميع الأنواع، تزامنا مع زيادة البحث عنها خلال الساعات الماضية، فيما جاءت تلك الأسعار على النحو التالي.

سعر الزيت اليوم في مصر