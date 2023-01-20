انت الان تتابع خبر أسعار الأعلاف اليوم الجمعة 20 يناير.. الطن راجع لورا بظهره والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - انخفضت أسعار الأعلاف اليوم، الجمعة الموافق 20 يناير 2023 على استقرارها في الأسواق، وذلك بالمقارنة بسعر الأعلاف أمس، وسعر الأعلاف أول الأسبوع الحالي، كما تختلف تلك الأسعار التالية والتي تكون من منطقة لأخرى، ويرصد موقع دوت الخليج في هذا التقرير تلك الأسعار، تزامنا مع زيادة البحث عنها، والتي جاءت على النحو التالي.

أسعار الأعلاف اليوم