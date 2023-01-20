سعر الأرز الشعير اليوم الجمعة 20 يناير.. الطن وصل لكام بالأسواق

رياض - احمد صلاح - استقر سعر الأرز الشعير اليوم، الجمعة الموافق 20 يناير 2023 للطن الواحد بنوعيه عريض الحبة ورفيع الحبة على استقراره في الأسواق، مقارنة بسعر الأرز أمس، بسعر الأرز منذ يومين، كما استقر سعر الأرز الأبيض بنوعيه كسر 5% وكسر 3% للطن الواحد، ويرصد موقع دوت الخليج تلك الأسعار الآن، والتي جاءت على النحو التالي.
سعر الأرز الشعير اليوم
سعر الأرز الشعير الآن
سجلت أسعار الأرز الشعير رفيع الحبة اليوم، وجاء سعر الطن عند مستوى 10600 جنيه.
أسعار الأرز اليوم
أما أسعار الأرز الأبيض البلدي عريض الحبة كسر 3% اليوم، سجل سعر الطن عند مستوى 16500 جنيه.
وبلغت أسعار الأرز الأبيض البلدي رفيع الحبة كسر 5% اليوم، سجل سعر الطن عند مستوى 15600 جنيه.
سعر كيلو الأرز للمستهلك
بلغ سعر كيلو الأرز للمستهلك عند مستوى 20 جنيها.
سعر الأرز اليوم في التموين
بلغ سعر الكيلو ضمن صرف المقررات التموينية، عند 10.5 جنيها، وتصرف على بطاقة التموين للمستحقين.
أسعار الأرز اليوم عالميا
تباينت أسعار العقود الآجلة للأرز في بورصة شيكاغو التجارية، وارتفع عقد مارس 2023، عند 17.920 دولار للقنطار، بمقدار ارتفاع 0.010 دولارات، أي بنسبة 0.06%، تراجع عقد مايو 2023، بنسبة 0.36%، ليسجل 18.200 دولار للقنطار.