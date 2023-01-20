انت الان تتابع خبر سعر الأرز الشعير اليوم الجمعة 20 يناير.. الطن وصل لكام بالأسواق والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - استقر سعر الأرز الشعير اليوم، الجمعة الموافق 20 يناير 2023 للطن الواحد بنوعيه عريض الحبة ورفيع الحبة على استقراره في الأسواق، مقارنة بسعر الأرز أمس، بسعر الأرز منذ يومين، كما استقر سعر الأرز الأبيض بنوعيه كسر 5% وكسر 3% للطن الواحد، ويرصد موقع دوت الخليج تلك الأسعار الآن، والتي جاءت على النحو التالي.

سعر الأرز الشعير اليوم