سعر الذهب اليوم الجمعة 20 يناير.. الجرم مجنن العرسان معاه

رياض - احمد صلاح - تباين سعر الذهب اليوم الجمعة، الموافق 20 يناير 2023 في سوق الصاغة، وذلك تزامنا مع تذبذب أسعار المعدن النفيس على المستوى العالمي، فيما تختلف عن أسعار الذهب أمس، وأيضا عن أسعار الذهب أول أمس، كما تكون تلك الأسعار التالية غير شاملة للمصنعية، والتي تختلف من محل لأخر ومن منطقة لأخري، وجاءت الأسعار في منتصف التعاملات اليومية على النحو التالي.
سعر الذهب اليوم
حيث سجل عيار 24 عند 2017 جنيها.
سعر جرام الذهب عيار 21
فيما سجل عيار 21 عند 1770 جنيها.
تحديث لحظي لسعر الذهب
سعر جرام الذهب عيار 18
بينما سجل عيار 18 عند 1514 جنيها.
سعر كيلو الذهب عيار 24
فيما بلغ سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 2.017 مليون جنيه اليوم بوزن 1000 جرام
كم سعر الجنيه الذهب اليوم عيار 21
كما سجل الجنيه الذهب عند 14160 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21.
سعر أوقية الذهب عيار 24
وسجل سعر أوقية عيار 24 عند 62527 جنيها، بوزن الأوقية نحو 31 جرام من العيار 24.
أسعار الذهب عالميا مباشر
وتذبذب سعر المعدن النفيس على المستوى العالمي، وتأثر بسعر الدولار عالميا، وسجل سعره عند 1922 دولارا أمريكي.