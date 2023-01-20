انت الان تتابع خبر سعر الذهب اليوم الجمعة 20 يناير.. الجرم مجنن العرسان معاه والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تباين سعر الذهب اليوم الجمعة، الموافق 20 يناير 2023 في سوق الصاغة، وذلك تزامنا مع تذبذب أسعار المعدن النفيس على المستوى العالمي، فيما تختلف عن أسعار الذهب أمس، وأيضا عن أسعار الذهب أول أمس، كما تكون تلك الأسعار التالية غير شاملة للمصنعية، والتي تختلف من محل لأخر ومن منطقة لأخري، وجاءت الأسعار في منتصف التعاملات اليومية على النحو التالي.

سعر الذهب اليوم