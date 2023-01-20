سعر كرتونة البيض اليوم الجمعة 20 يناير.. شوف وصلت لكام؟

رياض - احمد صلاح - تباينت سعر كرتونة البيض اليوم الخميس، الموافق 20 يناير 2023 في الأسواق، وجاء ذلك حسب ما أعلنه عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، ويكون ذلك مقارنة لسعر كرتونة البيض أمس، وسعر كرتونة البيض أول أمس، ويرصد موقع دوت الخليج تلك الأسعار الآن، والتي جاءت على النحو التالي.
سعر كرتونة البيض اليوم
كما تراوحت سعر كرتونة البيض الأبيض والأحمر ما بين 90 حتى 95 جنيها، وتراوح سعر كرتونة البيض الأبيض ما بين 75 إلى 80 جنيها.
أسعار الدواجن البيضاء اليوم
وسجلت أسعار كيلو الأوراك عند 66 جنيها، واستقرت أسعار البط اليوم عند 65 جنيها و75 جنيها للكيلو، أما أسعار الدواجن الساسو بلغت عند 60 جنيها.
حيث جاء سعر كيلو الرومي ما بين 75 جنيها و85 جنيها، كما تراوح سعر كيلو البانية بين 120 جنيها و135 جنيها، فيما جاءت أسعار الدواجن البيضاء ما بين 63 جنيه و64 جنيه للكيلو.