انت الان تتابع خبر سعر كرتونة البيض اليوم الجمعة 20 يناير.. شوف وصلت لكام؟ والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تباينت سعر كرتونة البيض اليوم الخميس، الموافق 20 يناير 2023 في الأسواق، وجاء ذلك حسب ما أعلنه عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، ويكون ذلك مقارنة لسعر كرتونة البيض أمس، وسعر كرتونة البيض أول أمس، ويرصد موقع دوت الخليج تلك الأسعار الآن، والتي جاءت على النحو التالي.

سعر كرتونة البيض اليوم

حيث تراوح سعر كرتونة البيض اليوم بين 75 و 95 جنيها، وسجل سعر البيض الأبيض نحو 80 جنيها، وسجل سعر البيض الأحمر نحو 78 جنيها بالمزرعة.