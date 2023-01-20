انت الان تتابع خبر سعر الفضة اليوم الجمعة 20 يناير.. الجرام مريح بالأسواق ياعريس والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - استقرت سعر الفضة اليوم الجمعة، الموافق 20 يناير 2023، وذلك بالمقارنة بسعر الفضة أمس، وسعر الفضة أول أمس، كما يرصد موقع محتوي بلس تلك الأسعار الخاصة بسعر جرام الفضة، والتي جاءت حسب التعاملات اليومية الصباحية، وذلك تزامنا مع زيادة البحث عنها الدقائق الماضية والتي جاءت على النحو التالي.