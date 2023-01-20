أسعار العملات اليوم الجمعة 20 يناير.. الدولار بكام بالبنك الأهلي؟

رياض - احمد صلاح - استقرت أسعار العملات اليوم الجمعة، الموافق 20 يناير 2023 في البنوك المصرية، ويكون ذلك بالمقارنة بسعره يوم أمس، وسعره أول أمس، وذلك تزامنا مع الإجازة الأسبوعية اليوم وغدا، وسنتعرف الآن على تلك الأسعار حسب ما جاءت في بيان البنك الأهلي، والتي تكون بالنسبة لسعر اليورو والدينار الكويتي والجنيه الإسترليني، وجاءت تلك الأسعار على النحو التالي
أسعار العملات اليوم في مصر
سجل الدولار اليوم في البنك الأهلي عند سعر 29.69 جنيه للشراء، و29.79 جنيه للبيع
أسعار العملات في مصر
سعر اليورو اليوم
سجل اليورو اليوم في البنك الأهلي عند سعر 32.01 جنيه للشراء، 32.28 جنيه للبيع
سعر الجنيه الاسترليني اليوم
سجل الجنيه الاسترليني اليوم في البنك الأهلي عند سعر 36.56 جنيه للشراء، 36.79 جنيه للبيع
أسعار العملات البنك الأهلي
سعر الريال السعودي اليوم
سجل الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي عند سعر 7.89 جنيه للشراء، و7.93 جنيه للبيع
أسعار العملات اليوم في مصر بالجنيه المصري
سعر الدينار الكويتي اليوم
سجل الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي عند سعر 93.94 جنيه للشراء، و97.59 جنيه للبيع