انت الان تتابع خبر سعر الفضة اليوم الخميس 19 يناير.. الجرام بيرجع لورا ياعريس والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - انخفضت سعر الفضة اليوم الخميس، الموافق 19 يناير 2023، وذلك بالمقارنة بسعر الفضة أمس، وسعر الفضة منذ يومين، كما يرصد موقع دوت الخليج تلك الأسعار الخاصة بسعر جرام الفضة، والتي جاءت حسب التعاملات اليومية الصباحية، وذلك تزامنا مع زيادة البحث عنها الدقائق الماضية والتي جاءت على النحو التالي.

سعر جرام الفضة 29.69 جنيه، عند نحو 1.00 دولار.

سجلت أونصة الفضة عند نحو 694.373 جنيها، أي حوالي 23.420 دولار.

سعر الفضة النقية من عيار 999 عند نحو 22.28 جنيها، أي حوالي 0.75 دولار.

سعر الفضة البريطانية عيار 958 عند نحو 21.37 جنيها، أي حوالي 0.72 دولار.

سعر الفضة الأسترليني عيار 925 عند نحو 20.63 جنيها، أي حوالي 0.70 دولار.

سعر جرام الفضة 925 اليوم

وسجل سعر جرام الفضة 925 عند نحو 20.63 جنيها.

سعر فضة العملات عيار 900 عند نحو 20.07 جنيها، أي حوالي 0.68 دولار.

سعر فضة المجوهرات عيار 800 عند نحو 17.84جنيها، أي حوالي 0.60 دولار.

سعر فضة عيار 880 عند نحو 19.63 جنيها، أي حوالي 0.66 دولار.

أسعار الفضة اليوم

سعر سبيكة الفضة وزن 50 جراما، عند نحو 1,467.85 جنيها، أي حوالي 49.51 دولار.

سعر سبيكة الفضة وزن 100 جرام، عند نحو 2,924.53 جنيها، أي حوالي 98.64 دولار.

سعر سبيكة الفضة وزن 200 جراما، عند نحو 5,581.16 جنيها، أي حوالي 188.24 دولار.