انت الان تتابع خبر سعر الذرة اليوم الخميس 19 يناير.. الطن يواصل تراجعه ياتجار والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - انخفضت سعر الذرة اليوم، الخميس الموافق 19 يناير 2023، في الأسواق المحلية، وذلك مقارنة بسعر الذرة أمس، وسعر الذرة الأسبوع الماضي، فيما يرصد موقع دوت الخليج في هذا التقرير تلك الأسعار، وذلك تزامنا مع زيادة البحث عنها خلال الساعات الماضية، والتي جاءت على النحو التالي حسب التعاملات اليومية.

الذرة البرازيلي

سجل سعر طن الذرة البرازيلي اليوم عند 13400 جنيه.

الذرة الأرجنتيني

سجل سعر طن الذرة الأرجنتيني اليوم عند 13400 جنيه.

سعر الذرة الصفراء اليوم

الذرة الروماني

سجل سعر طن الذرة الروماني عند 13000 جنيه.

الذرة الأوكراني

سجل سعر الذرة الأوكراني عند 13000 جنيه.

أسعار الذرة اليوم عالميا

انخفضت أسعار العقود الآجلة للذرة في بورصة شيكاغو التجارية، وتراجع عقد مارس بمقدار طفيف بلغ 3 سنتات إلى 678.25 سنتا للبوشل، وانكمش عقد مايو ببداية تعاملات اليوم الخميس، عند 676.75 سنتا للبوشل، بمقدار تراجع 2.50 سنت، وقت كتابة الخبر.

وعلى صعيد أخر، فقد استقر سعر القمح اليوم في الأسواق المحلية، وجاء ذلك على خلفية تذبذبه خلال الفترة الماضية، وجاءت تلك الأسعار على النحو التالي.

سعر القمح اليوم

سجل سعر طن القمح بروتين 12.5%، عند مستوى 12200 جنيه.

سجل سعر طن القمح بروتين 11.5%، عند مستوى 12000 جنيه.

سعر كيلو القمح اليوم للمستهلك

وبلغ سعر كيلو جرام القمح للمستهلك عند مستوى 17 جنيه اليوم.

أسعار القمح اليوم عالميا

انخفضت أسعار أسعار عقود القمح الآجلة في بورصة شيكاغو التجارية، وتراجع عقد مارس لتداول القمح بمقدار 3 سنتات، ليسجل العقد 739.50 سنتا للبوشل، انخفض عقد مايو لتداول القمح 2.75 سنت، ليتقلص العقد الآجل إلى 747.50 سنتا للبوشل