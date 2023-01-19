انت الان تتابع خبر سعر السكر اليوم الخميس 19 يناير.. الطن بيعمل مفاجأة للتجار والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - استقر سعر السكر اليوم، الخميس الموافق 19 يناير في الأسواق، وذلك بالمقارنة بسعر السكر أمس، وسعر السكر نهاية الأسبوع الماضي، كما استقرت أيضا أسعار الجلوكوز والنشا الغذائي خلال التعاملات اليومية، ويرصد موقع دوت الخليج تلك الأسعار، وذلك تزامنا مع زيادة البحث عنها الساعات الماضية، والتي جاءت على النحو التالي.

سعر طن السكر الأبيض

سجل سعر السكر الأبيض، وجاء عند مستوى 19100 جنيه، وذلك لسعر الطن الواحد.

أسعار الجلوكوز

كما استقرت أسعار الجلوكوز، وسجل عند مستوى 18000 جنيه لسعر الطن الواحد.

أسعار النشا الغذائي

واستقرت أسعار النشا الغذائي، وسجل عند مستوى 19000 جنيه لسعر الطن الواحد.

سعر كيلو السكر اليوم

سجل متوسط سعر كيلو السكر للمستهلك اليوم، وجاء عند مستوى 21 جنيها.

سعر كيس السكر في التموين

سعر السكر التمويني بالمنافذ التموينية، سجل لسعر الكيلو 10.5 جنيها، والذي يتم صرفه ضمن المقررات التموينية.

أسعار السكر اليوم عالميا

هبطت أسعار العقود الآجلة للسكر الخام في بورصة نيويورك، وسجل عقد مارس 2023 نحو 19.80 سنتا للرطل، وانخفض عقد مايو 2023 بنسبة 0.16%، ليسجل 18.51 سنتا للرطل، بمقدار تراجع 0.03 سنتا.

فيما ارتفعت أسعار العقود الآجلة للسكر الأبيض في بورصة لندن، و زاد عقد تداول شهر مارس 2023، لتصل إلى 552.10 دولارا للطن، بمقدار ارتفاع طفيف 0.50 دولارا، أي بنسبة 0.09%، وصعد عقد تداول مايو 2023 ليسجل 535.5 دولارا للطن، بارتفاع قدره 0.70 دولار.