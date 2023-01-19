انت الان تتابع خبر أسعار الأسماك اليوم الخميس.. “البطلي ولع الدنيا”والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - واصلت أسعار الأسماك اليوم الخميس 19 يناير 2023، استقرارا كبيرا، وشهد سعر السمك البلطي اليوم تباين كبير مع بداية المزاد العلني بالعبور، كما استقرت باقي أنواع الأسماك المختلفة، دون زيادة جديدة مقارنة بـ سعر السمك أمس.

واصلت أسعار الأسماك اليوم، استقرارها بشكل جيد، وثبتت دون تحرك جديد، حيث انتعشت حركة البيع والشراء، في ظل ارتفاع أسعار اللحوم البلدي والدواجن بشكل قياسي، لتنتعش الأصناف الشعبية من الأسماك اليوم.

لذا يستعرض”دوت الخليج”، في السطور التالية، سعر السمك اليوم في سوق العبور اليوم.

أسعار السمك اليوم البلطي

حقق سعر السمك البلطي، صباح اليوم، فسجل 25 جنيهًا للحجم الصغير في سوق العبور.

طرح سعر البلطي متوسط الحجم من 45 إلى 75 جنيهًا للمستهلك.

ثبت سعر البلطي للمستهلك من 30 إلى 45 جنيهًا.

سعر السمك البوري اليوم

شهدت سعر السمك البوري اليوم بنحو 75 جنيها للكيلو، في سوق العبور.

سجل للمستهلك من 75 إلى 90 جنيهًا، ويباع الحجم الصغير 55 جنيها للكيلو.

سعر السمك اليوم في سوق العبور

ثبت سعر سمك قشر البياض اليوم نحو 110 جنيهات للكيلو الواحد ويصل إلى 150 جنيها في بعض الأماكن.

أسعار الجمبري اليوم

حقق كيلو الجمبري اليوم من 160 حتى 500 جنيه للكيلو الواحد في سوق العبور.

سعر سمك الدنيس

طرح سعر السمك الدنيس من 110 إلى 190 جنيهًا في الكيلو الواحد.

سعر كرتونة السمك المجمد

وصل سعر كيلو السمك المجمد إلى نحو 30 إلى 40 جنيهًا للكيلو جملة.