انت الان تتابع خبر أسعار الحديد والأسمنت للمستهلك اليوم.. لا ابني بيتك والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تواصل أسعار الحديد والأسمنت صباح اليوم الخميس 19 يناير 2023، ثباتها بشكل كبير، وتستمر في الثبات والاستقرار على نفس أسعار المدة الماضية لا سيما أسعار بداية الأسبوع الحالي دون أي تغيير، مع استقرار وثبات شركة حديد عز، في ظل تذبذب غالبية مواد البناء، تزامنًا مع الارتفاع القياسي مقارنة بـ سعر الحديد والأسمنت أمس

أسعار الحديد والأسمنت