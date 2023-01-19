أسعار العملات اليوم أمام الجنيه.. اعرف الجديد الآن

رياض - احمد صلاح - تواصل أسعار العملات اليوم الخميس 19-1-2023، استقرارها بشكل كبير، أمام الجنيه المصري، حيث بدأت بثبات كبير على نفس تعاملات أول الأسبوع الحالي، دون زيادة جديدة، إذ سجلت غالبية العملات استقرارا أمام الجنيه المصري، مقارنة بـ أسعار العملات أمس.
أسعار العملات اليوم
سعر العملات في السوق السوداء اليوم
شهدت أسعار العملات اليوم في السوق السوداء، انخفاضا كبيرا، إذ يستمر التراجع المدة الحالية، لا سيما بعد تصريحات البنك المركزي المصري باستقرار أوضاع الصرف في البنوك، وهو ما يكون سببا في ارتفاع العملات في البنوك الرسمية، وعزوف المواطنين عن البيع والشراء في السوق الموازية ما جعلها في تراجع يوما بعد يوم.
أسعار الصرف الرسمية
أسعار العملات الأجنبية
الفرنك السويسري اليوم
شراء 32.4275، وبيع 32.5874
الدولار الكندي الآن
شراء 22.2809، وبيع 22.3664
سعر الدولار اليوم البنك الأهلي
سجل اليوم شراء 29.5، وللبيع سجل 29.55
سعر الجنيه الاسترليني
سجل نحو 35.67 للشراء، و36.17 للبيع
الكرون الدنماركي
شراء 4.319، وبيع 4.339
الكورن النرويجي
شراء 2.9896، وبيع 3.0113
سعر اليورو اليوم
سجل للشراء 31.65 وللبيع 32.02
سعر الدولار الأسترالي الآن
شراء 20.6206، وبيع 20.775
الكرونا السويدي
شراء 2.8621، وبيع 2.8861
الين الياباني الآن
شراء 22.5629، وبيع 22.7152
أسعار العملات العربية
الريال العماني
شراء 76.0152، وبيع 77.9221.
الدينار البحرينى
شراء 77.3902، وبيع 79.5756
الريال القطري الآن
شراء 7.6795، وبيع 8.1967
سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه
سعر شراء 94.6706، وبيع 98.0905
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه
سعر للشراء 7.9628، وللبيع 7.9898
الدرهم الإماراتي اليوم
شراء 8.1592، وبيع 8.1679
الدينار الأردنى
سعر شراء الدينار الأردني 41.6551، وسعر بيع 42.2714