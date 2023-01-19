أسعار العملات اليوم أمام الجنيه.. اعرف الجديد الآن

شهدت أسعار العملات اليوم في السوق السوداء، انخفاضا كبيرا، إذ يستمر التراجع المدة الحالية، لا سيما بعد تصريحات البنك المركزي المصري باستقرار أوضاع الصرف في البنوك، وهو ما يكون سببا في ارتفاع العملات في البنوك الرسمية، وعزوف المواطنين عن البيع والشراء في السوق الموازية ما جعلها في تراجع يوما بعد يوم.

أسعار الصرف الرسمية