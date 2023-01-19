انت الان تتابع خبر سعر الزيت اليوم الخميس 19 يناير.. شوفي الطن وصل لكام النهاردة؟ والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استقر سعر الزيت اليوم، الخميس الموافق 19 يناير 2023 في الأسواق المحلية، وذلك بالمقارنة بسعر الزيت أمس، وسعر الزيت منذ يومين، كما يرصد الآن في هذا التقرير موقع دوت الخليج سعر طن الزيت لجميع الأنواع، تزامنا مع زيادة البحث عنها خلال الساعات الماضية، فيما جاءت تلك الأسعار على النحو التالي.

سعر الزيت اليوم في مصر

زيت الذرة الخام

سجل سعر طن زيت الذرة الخام عند مستوى 41,000 جنيه.

زيت الذرة المكرر

سجل سعر طن زيت الذرة المكرر عند مستوى 49,000 جنيه.

أسعار الزيت الطعام اليوم في مصر

زيت صويا مكرر

سجل سعر طن زيت الصويا المكرر عند مستوى 55,500 جنيه.

زيت عباد الشمس المكرر

سجل سعر طن زيت عباد الشمس المكرر عند مستوى 48,000 جنيه.

زيت الأولين

سجل سعر طن زيت الأولين عند مستوى 59,000 جنيه.

كم سعر زجاجة الزيت في التموين

جاء سعر زجاجة الزيت في التموين، عبوة 1 لتر عند مبلغ 25 جنيه، والتي يتم صرفها ضمن مقررات الدعم الشهري.

سعر لتر الزيت اليوم

فيما جاء سعر زيت سلايت ذرة حجم 750 مل عند 50 جنيها، وسجل سعر زيت قلية خليط حجم 700 مل عند 32 جنيها، وسجل سعر زيت هلا عباد حجم 750 مل عند 40 جنيها، وسجل سعر زيت عباد 1.6 لتر عند 80 جنيها.