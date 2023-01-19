انت الان تتابع خبر سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس.. “واقف في القمة” والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - استقر سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 17 يناير 2023، وسجل تباينا أمام الجنيه المصري، مع بداية التداول الصباحي، ويواصل ثباته على نفس سعر صرف الأسبوع الحالي، لتبدأ البنوك والمصارف العاملة في مصر تداولها بسعر مستقر قارنة بـ سعر الدينار أمسِ.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

يستعرض “دوت الخليج”، في السطور التالية، سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه اليوم الخميس19 يناير 2023، في البنوك والمصارف المصرية:

سجل صباح اليوم سعر الدينار الكويتي في مصر نحو 94.30 جنيه للشراء، و95.64 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

يستمر سعر الدينار الكويتي ثابتا دون تحرك جديد، لكنه تخطى سعر البيع 95 جنيهًا، ولم يتراجع حتى الآن، ليثبت ويستقر مع صباح اليوم في البنك المركزي المصري، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات، وفقا لبيانات البنك الأهلي، حيث سجل اليوم نحو 96.21 للشراء، و97.32 للبيع.