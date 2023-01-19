انت الان تتابع خبر أسعار الأعلاف اليوم الخميس 19 يناير.. الطن بيفرح الناس معاه والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - استقرت أسعار الأعلاف اليوم، الخميس الموافق 19 يناير 2023 على استقرارها في الأسواق، وذلك بالمقارنة سعر الأعلاف أول أمس، وسعر الأعلاف أول الأسبوع الحالي، كما تختلف تلك الأسعار التالية والتي تكون من منطقة لأخرى، ويرصد موقع دوت الخليج في هذا التقرير تلك الأسعار، تزامنا مع زيادة البحث عنها، والتي جاءت على النحو التالي.

أسعار الأعلاف اليوم