انت الان تتابع خبر أسعار اللحوم اليوم الخميس 19 يناير.. كيلو المفروم وصل لكام؟ والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - استقرت أسعار اللحوم اليوم، الخميس الموافق 19 يناير 2023 في الأسواق المحلية، بالرغم من تذبذبها خلال الأيام الماضية، وتختلف تلك الأسعار حسب المنطقة والأخرى، وتكون تلك الأسعار بالمقارنة بأسعار اللحوم أمس، وسعر اللحوم أول الأسبوع الحالي، وسنتعرف الآن على تلك الأسعار تزامنا مع زيادة البحث عنها، والتي جاءت على النحو التالي.

أسعار اللحوم اليوم