انت الان تتابع خبر سعر الجنيه الاسترليني اليوم في مصر.. الأعلى حاليا والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - وصل سعر الجنيه الاسترليني، اليوم الخميس 19 يناير 2023، تصدره للعملات في أوروبا، ليكون الأعلى حاليا، أمام الجنيه المصري، واستقر مع بداية التعاملات الصباحية بشكل كبير أمام الجنيه المصري، دون تحرك جديد، ليثبت على نفس سعر الجنيه الاسترليني أمس، ويواصل حفاظه على آخر صعود له المدة الماضية.

سعر الجنيه الاسترليني اليوم في مصر

سجلت أسعار صرف الجنيه الاسترليني، استقرارا كبيرا أمام الجنيه المصري، اليوم الخميس مقارنة بأسعار أمسِ مع بداية التعاملات في البنوك اليوم على الموقع الإلكتروني للبنوك، وبداية التداول المباشر.

شهد سعر الجنيه الاسترليني في البنك المركزي المصري صباح اليوم، نحو 36.20 جنيها للشراء و36.20 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني في بنك الإسكندرية

شهد سجل صباح اليوم نحو 35.75 جنيها للشراء و36.80 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني في مصرف أبو ظبي الإسلامي

طرح صباح اليوم نحو 38.45 جنيها للشراء، و38.60 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني في البنك الأهلي

شهد صباح اليوم نحو 38.45 جنيها للشراء، و38.60 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني في بنك قناة السويس

سجل صباح اليوم بنحو 38.45 جنيها للشراء، و38.60 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني في السوق السوداء

واصلت أسعار الجنيه الاسترليني في السوق السوداء، تراجعها بشكل كير أمام الجنيه المصري، لا سيما بعد ارتفاع أسعار العملات في البنك المركزي المصري، على رأسها الجنيه الاسترليني.

سعر الجنيه الاسترليني في بنك مصر

استقر في صباح اليوم نحو 38.55 جنيها للشراء، و38.60 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني داخل البنك التجاري الدولي CIB

سجل مع صباح اليوم نحو 38.45 جنيها للشراء، و38.60 جنيها للبيع.