انت الان تتابع خبر سعر الريال السعودي اليوم الخميس.. فرح المعتمرين آخر الأسبوع والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - استقر سعر الريال السعودي اليوم الخميس 19 يناير 2023، وواصل ثباته على آخر ارتفاع له الأسبوع الماضي، دون تحرك جديد، حيث بدأت حركة التداول المباشر اليوم باستقرار في سعر الصرف تزامنًا مع ارتفاع الدولار الأمريكي، ليثبت الريال مقارنة سعر الريال السعودي أمس.

سعر الريال السعودي بالمصري

يستعرض “دوت الخليج”، في السطور التالية، تفاصيل سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري، اليوم الخميس 19 يناير، في البنوك المصرية والمصارف:

سجل سعر الريال السعودي اليوم الخميس ثباتا على أسعار أمس دون أي تغير جديد، في ظل ذبذبة أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري.

سعر الريال السعودي في السوق السوداء

يستمر مسلسل تراجع أسعار العملات في السوق السوداء أمام الجنيه المصري، ومن بينها سعر الريال السعودي، الذي يتراجع هو الآخر في السوق السوداء، تزامنا مع زيادة الأسعار في البنك المركزي، ما جعل هناك تراجع في الطلب على العملة السعودية.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل نحو 8.25 جنيه للشراء، و8.40 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB

سجل نحو 8.25 جنيه للشراء، و8.40 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سجل نحو 8.25 جنيه للشراء، و8.40 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك البركة الإسلامي

سجل نحو 8.25 جنيه للشراء، و8.40 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

سجل نحو 8.25 جنيه للشراء، و8.40 جنيه للبيع.