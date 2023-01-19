انت الان تتابع خبر سعر كرتونة البيض اليوم الخميس.. “بكام الجديد”والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - واصل سعر كرتونة البيض اليوم الخميس 19 يناير 2023، المحافظة على آخر سعر وصلت له، بعد الصعود التاريخي بداية الشهر الحالي، لتظل مستمرة على سعرها دون تراجع، إذ بدأت التداول اليوم باستقرار كبير مقارنة بـ أسعار البيض أمسِ، وشهدت حركة البيع والشراء في السوق المصري بمختلف المحافظات، اضطرابا.

شهدت كرتونة البيض اليوم، استقرارا في بداية تعاملات اليوم الخميس مقارنة بسعر أمسِ، إذ حقق سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم من 72 إلى 75 جنيهًا في المزرعة.

كما حققت سعر من 81 إلى 86 جنيها للمستهلك في الأسواق المختلفة وتزيد حسب الأماكن حسب الحجم والجودة.

سعر البيض البلدي في السوق

شهدت سعر كرتونة البيض البلدي اليوم الخميس من 88 إلى 95 جنيها للمستهلك، وطرحت في المزرعة بداية من 80 جنيهًا وتصل إلى 85 جنيها.

سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم

حققت كرتونة البيض الأحمر اليوم في المزرعة سعر نحو 80 جنيهًا وشهدت سعر للمستهلك بداية من 85 إلى 90 جنيها.

أمام في منافذ التموين فسجل البيض الأحمر سعر 75 إلى 80 جنيها للمستهلك.