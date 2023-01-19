انت الان تتابع خبر أسعار الدواجن اليوم في مصر.. بكام البلدي حالا؟ والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - سجلت أسعار الدواجن اليوم الخميس، تباينا، مقارنة بـ سعر بورصة الدواجن أمسِ، حيث شهدت استقرارًا مقارنة بالأيام السابقة، وثبتت دون تحرك أو زيادة جديدة، لكن لا تزل محافظة على ارتفاعها الكبير وغير الطبيعي، في ظل زيادة معدلات البحث من قبل المواطنين عن أسعار الدواجن بمختلف أنواعها.

أسعار الدواجن اليوم في مصر

يستعرض”دوت الخليج”، في السطور التالية، أسعار الدواجن اليوم الخميس 19 يناير 2023، في أسواق مصر بجميع المحافظات، سواء سعر البيع جملة وللمستهلك:

حافظت أسعار الدواجن اليوم، الخميس على ارتفاعها المعروف، ولم تشهد انخفاض أو تحرك جديد، المدة الحالية، لتستمر على سعرها المعلن منذ بداية العام الحالي دون تغير جديد.

بورصة الدواجن الرئيسية اليوم

شهدت بورصة الدواجن الرئيسية اليوم الخميس 19 يناير، استقرارا مع بداية التداول، مقارنة بأسعار الأسبوع الماضي، وتظل البورصة مرتفعة بشكل قياسي، في ظل تراجع حركة البيع والشراء.

سعر الدواجن البيضاء اليوم

سجل سعر الدواجن البيضاء اليوم، ما بين 45 جنيهًا إلى 50 جنيها للكيلو في المزرعة.

سجلت من 51 إلى 65 جنيها للمستهلك.

سعر البانيه اليوم

طرحت الآن سعر كيلو البانية اليوم ما بين 130 و140 جنيها للكيلو.

أسعار الدواجن الأمهات اليوم

سجلت الأسعار ما بين 40 إلى 50 جنيهًا للكيلو.

أسعار الدواجن البلدي اليوم

سعرها للمستهلك شهد من 65 جنيهًا وتصل إلى75 جنيهًا، وتباع بـ 55 جنيها جملة في الأقل.

أسعار الفراخ الساسو

أسعار الساسو اليوم سجلت استقرارا لتصل إلى سعر ـ55 جنيهًا في المزرعة.

شهدت سعرها للمستهلك لتسجل بداية من 60 جنيهًا حتى 70 جنيها.

بورصة الكتاكيت اليوم

طرح سعر الكتكوت الساسو اليوم شهد من 5 حتى 20 جنيها.

حقق الكتكوت الأبيض بـ 10 جنيهات