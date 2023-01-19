سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي لايف.. وصل لكام؟

رياض - احمد صلاح - ثبت سعر الدولار اليوم في مصر، الخميس 19 يناير 2023، دون تحرك جديد، وانتعشت حركة التداول، بعد قرار البنك المركزي المصري وتصريحاته الأخيرة، ليسجل سعر الصرف اليوم استقرارا مع بداية التعاملات مقارنة بـ سعر الدولار أمس الأربعاء.
سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم البنك الأهلي
بلغ سعر الدولار الآن 29.5 جنيه شراء و29.57 جنيه بيع داخل البنك الأهلي.
سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية
بلغ قيمة 29.65 جنيه شراء و29.75 جنيه بيع.
سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة
استقر سعر 29.95 جنيه شراء و29.9 جنيه بيع.
سعر الدولار اليوم في بنك مصر
شهد سعر 29.5 جنيه شراء و29.57 جنيه بيع.
سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي لايف
سعر الدولار الآن في مصرف أبو ظبي الإسلامي
بلغ نحو 29.8 جنيه شراء و29.9 جنيه بيع.
كم جنيه مصري مقابل 100 دولار؟
سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك التعمير والإسكان
سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه 29.8 جنيه شراء و29.9 جنيه بيع.
سعر الدولار الآن
سجل سعر الدولار اليوم في البنك التجاري
شهد سعر 29.6 جنيه شراء و29.9 جنيه بيع.