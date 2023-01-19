انت الان تتابع خبر سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي لايف.. وصل لكام؟ والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ثبت سعر الدولار اليوم في مصر، الخميس 19 يناير 2023، دون تحرك جديد، وانتعشت حركة التداول، بعد قرار البنك المركزي المصري وتصريحاته الأخيرة، ليسجل سعر الصرف اليوم استقرارا مع بداية التعاملات مقارنة بـ سعر الدولار أمس الأربعاء.

سعر الدولار اليوم

يستعرض “دوت الخليج”، في السطور التالية، سعر الدولار اليوم في مصر، أمام الجنيه المصري، بداية التعاملات الصباحية الأربعاء 19 يناير 2023: