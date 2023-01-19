انت الان تتابع خبر سعر الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية.. فرصة للعرسان والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - انخفض سعر الذهب اليوم الخميس بشكل كبير مقارنة بسعر أمسِ وأول أمسِ، حيث شهد جرام 21 انخفاضا بقيمة 20 جنيها مقارنة بـ سعر الذهب أمسِ الأربعاء، كما تراجع الجنيه الذهب أكثر من 70 جنيها.

سعر الذهب اليوم

يستعرض”دوت الخليج”، في السطور التالية، تفاصيل سعر الذهب اليوم الخميس 19 يناير 2023، في ظل تذبذب أسعار الدولار، أمام الجنيه المصري، وهو إلى ذلك له صلة بسعر جميع الأعيرة الذهبية، ويساهم في تحديد سعرها الآن.

سجل سعر الذهب اليوم، انخفاضا كبيرا في الأسواق والمحال مقارنة بأسعار صباح أمسِ، وتزامنًا مع سعر الدولار المضطرب الآن، ليتراجع المعدن النفيس بشكله الملحوظ وقيمته الكبيرة بنحو 20 جنيها في الجرام الواحد على الأقل.

سعر الذهب الآن

حسب آخر تحديث لسعر الذهب في الأسواق ومحال الصاغة جاءت أسعار الذهب اليوم الخميس كالتالى:

سعر الذهب اليوم عيار 18

طرح عيار 18 سعر بـ 1555 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية

سجل جرام الذهب عيار 21 سجل نحو 1770 جنيها، بصعود 20 جنيها عن أمسِ، ويصل إلى سعر 1850 جنيها بالمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب في السوق عيار 24 عند نحو2047 جنيها

سعر جرام الذهب عيار 14

سجل نحو 1103جنيهات للجرام