انت الان تتابع خبر سعر قنطار القطن اليوم الأربعاء 18 يناير.. بيجنن التجار معاه والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تبذبذ سعر قنطار القطن اليوم، الأربعاء الموافق 18 يناير 2023، ويكون ذلك بالمقارنة بأسعار القطن أول أمس، وأسعار القطن منذ يومين، كما يرصد موقع دوت الخليج تلك الأسعار، وال تزامنا مع زيادة البحث عنها الساعات الماضية، وسنتعرف الآن على تلك الأسعار في العديد من المناطق، والتي جاءت على النحو التالي.

سعر قنطار القطن اليوم

حيث سجل سعر قنطار القطن جيزة 92 عند 5800 جنيه، وسعر 5900 جنيه لصنف جيزة 86، أما سعر صنف جيزة 94 سجل عند 6375 جنيها.