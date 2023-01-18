انت الان تتابع خبر سعر السكر اليوم الأربعاء 18 يناير.. الطن يجنن التجار بعد زيادته والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ارتفع سعر السكر اليوم، الأربعاء الموافق 18 يناير في الأسواق، وذلك بالمقارنة بسعر السكر أول أمس، وسعر السكر نهاية الأسبوع الماضي، كما استقرت أيضا أسعار الجلوكوز والنشا الغذائي خلال التعاملات اليومية، ويرصد موقع دوت الخليج تلك الأسعار، وذلك تزامنا مع زيادة البحث عنها الساعات الماضية، والتي جاءت على النحو التالي.

سعر طن السكر الأبيض

سجل سعر السكر الأبيض، وجاء عند مستوى 19100 جنيه، وذلك لسعر الطن الواحد.

أسعار الجلوكوز

كما استقرت أسعار الجلوكوز، وسجل عند مستوى 18000 جنيه لسعر الطن الواحد.

أسعار النشا الغذائي

واستقرت أسعار النشا الغذائي، وسجل عند مستوى 19000 جنيه لسعر الطن الواحد.

سعر كيلو السكر اليوم

سجل متوسط سعر كيلو السكر للمستهلك اليوم، وجاء عند مستوى 21 جنيها.

سعر كيس السكر في التموين

سعر السكر التمويني بالمنافذ التموينية، سجل لسعر الكيلو 10.5 جنيها، والذي يتم صرفه ضمن المقررات التموينية.

سعر طن السكر اليوم عالميا

ارتفعت أسعار العقود الآجلة للسكر الخام في بورصة نيويورك، وسجل عقد مارس 2023، نحو 20.24 سنت للرطل، بمقدار زيادة 0.10 سنت، وزاد عقد مايو 2023 بنسبة 0.32%، ليسجل 18.84 سنت للرطل، أي بمقدار ارتفاع 0.06 سنت.

فيما انخفضت أسعار العقود الآجلة للسكر الأبيض في بورصة لندن، ونزل عقد تداول شهر مارس 2023، ليصل إلى 558.5 دولار للطن، بمقدار تراجع طفيف 2.40 دولار، أي بنسبة 0.43%، وتراجع عقد تداول مايو 2023، ليسجل 539 دولار للطن، بانخفاض قدره 2.60 دولار