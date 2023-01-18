انت الان تتابع خبر أسعار الأعلاف اليوم الأربعاء 18 يناير.. الطن يتراجع مع حيرة التجار والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تراجعت أسعار الأعلاف اليوم، الأربعاء الموافق 18 يناير 2023 على استقرارها في الأسواق، وذلك بالمقارنة بسعر الأعلاف أمس، وسعر الأعلاف منذ يومين، كما تختلف تلك الأسعار التالية والتي تكون من منطقة لأخرى، ويرصد موقع دوت الخليج في هذا التقرير تلك الأسعار، تزامنا مع زيادة البحث عنها، والتي جاءت على النحو التالي.

أسعار الأعلاف اليوم